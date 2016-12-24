У Львові вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола

Сьогодні, 24 грудня, з нагоди 79-ї річниці від дня народження Героя України, відомого українського політика і публіциста, в’язня комуністичного режиму – В’ячеслава Чорновола керівники міста й області, громадські активісти поклали квіти до його пам’ятника.

З промовами на зібранні виступили побратими В’ячеслава Чорновола – Ярослав Кендзьор та Михайло Косів, які наголосили на надзвичайно важливій ролі В’ячеслава Максимовича у здобутті Україною незалежності та згадали події, в яких він брав участь.

Нагадаємо, В’ячеслав Чорновіл народився 24 грудня 1937 року на Черкащині.

У 1960-х роках став одним з лідерів дисидентського руху в Україні. Разом із Василем Стусом та Іваном Дзюбою узяв участь у прем’єрі фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у вересні 1965-го, під час якої відбулася акція протесту щодо незаконних арештів української інтелігенції. 1966-го написав дослідження «Правосуддя чи рецидиви терору» – один із найсміливіших зразків тогочасної української політичної публіцистики. Наступного року уклав збірку «Лихо з розуму» (Портрети двадцяти «злочинців»), яку надрукували за кордоном і заборонили в СРСР. Став лауреатом премії для кращих журналістів світу, що виборюють права людини. За активну журналістську та правозахисну діяльність тричі був ув’язнений та відбув понад 15 років таборів. «Неугомонний» – під таким псевдо значився у документах КДБ.

Заснував і редагував позацензурний суспільно-політичний журнал (самвидав) «Український вісник» (1970 – 1972, 1987 – 1989).

Був членом Української гельсінської групи, згодом – Української гельсінської спілки. Очолював партію «Народний Рух України». Народний депутат І–ІІІ скликань, один із лідерів радикального крила демократичної частини Верховної Ради першого демократичного скликання – Народної ради. З квітня 1990 р. до квітня 1992 р. – голова Львівської облради та облвиконкому.

Восени 1991-го кандидував на посаду Президента України (2-ге місце, 7 420 727 голосів, або 23,27%).

З 1991-го – гетьман Українського козацтва, з 1995-го – член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Шеф-редактор газети «Час/Time» (1995-1999).

Герой України (2000, посмертно).

В одному з інтерв’ю говорив, що хотів би піти з життя миттєво…

25 березня 1999-го загинув у автокатастрофі на шосе біля Борисполя.

Низка питань щодо загибелі Чорновола досі без відповіді.

Похований на Байковому кладовищі в Києві.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів