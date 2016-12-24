У Львові встановили Різдвяну шопку

Нагадаємо, що шопка – це вертепна скриня, що зображає вифлеємську стайню в ніч Різдва Христового.

За легендою, традицію встановлювати різдвяні шопки започаткував святий Франциск Ассізький. Першу шопку він підготував із благословення Папи Гонорія ІІІ у містечку Греччо в Італії 1223 року, щоби перенести акцент у святкуванні Різдва Христового зі світського матеріалізму та подарунків на поклоніння Ісусу.

Уже через 100 років різдвяні шопки встановлювали у всіх італійських церквах. З Італії звичай перенесли на всю Європу, згодом – у країни Північної Америки.

В Україні шопки набули популярності передовсім у західних областях, де традиції їх встановлення успадкувалися від Польщі.

Львівську шопку, як і завше, поставили на площі Ринок – біля будівлі міської ради. Це кількарічної давності авторська робота скульптора Антона Лубія. Всі фігури вирізані з тополі. В оздобі майстрові допомагали учні дитячої художньої майстерні «Дідова борода».

Конструкція – відкрита, отож усі охочі мають можливість зайти всередину, роздивитися персонажів зблизька і сфотографуватися на згадку.

Свята наближаються!

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів