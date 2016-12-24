У Маріуполі запустили інноваційний аналітичний центр

У Маріуполі за участі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова презентували сучасну систему відеоконтролю за ситуацією в місті, повідомляє Урядовий портал.

"Система функціонує на базі Єдиного сервісно-аналітичного центру (UASC), створеного при управлінні поліції Донеччини. Центр – поки єдиний в Україні, а за рівнем свого технічного забезпечення – четвертий у світі", - йдеться у повідомленні.

Тепер за допомогою камер, встановлених на вулицях Маріуполя, поліцейські зможуть в режимі реального часу відстежувати переміщення автомобілів, які з тих чи інших причин розшукуються правоохоронцями. Зокрема, йдеться про розшук викрадених авто, а також тих транспортних засобів, водії яких порушили правила дорожнього руху або причетні до скоєння злочину.

Система дозволяє фіксувати і обробляти досить значні масиви інформації одразу за кількома параметрами: оточуюча обстановка (пора доби, погодні умови), обробка інформації про тип, марку, модель і колір автомобіля, його номерний знак. Крім того, система дозволяє проводити пошук збігів за обличчями тощо.

Також система дає змогу робити аналіз необхідної інформації упродовж відрізку часу, заданого оператором. У разі виявлення розшукуваного автомобіля система виділяє номерний знак автомобіля-порушника червоним кольором та інформує оператора звуковим сигналом.

Зараз оператори аналітичного центру обробляють інформацію з 37 відеокамер, які транслюють відео з вулиць міста. У перспективі кількість камер буде збільшена до 70.

Відкритий у Маріуполі сервісно-аналітичний центр є поки єдиним в Україні. У ньому зараз працюють 46 операторів і 13 диспетчерів.