У Польщі опозиція зустріне Різдво сидячим протестом в парламенті

Депутати-опозиціонери в польському сеймі заявили про намір продовжувати блокувати парламент на Різдво та Новий рік, прагнучи продемонструвати незгоду з тим, що вони називають антидемократичними діями влади.

Про це заявили представники опозиції, передає УНН.

"Це символічний та сумний протест, перший такий для польського парламенту", - сказала Йоанна Шойрінґ-Вільґус з ліберальної партії Новочесна.

Представник іншої опозиційної сили "Громадянська платформа" Марчін Кірвінський заявив, що протест триватиме принаймні до 11 січня.

Нагадаємо, що парламентська опозиція вимагає від влади негайного допуску ЗМІ до парламенту, а також переголосування законів, які правляча партія “Право і Справедливість” (PiS) ухвалила самостійно, без допуску інших партій.