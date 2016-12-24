У Сеулі тисячі корейців у костюмах Санта-Клаусів вимагали відставки президента

У дев'яту суботу багатотисячних протестів в Сеулі з вимогою відставки південнокорейського президента Пак Кин Хє маніфестанти масово вбралися в костюми Санта-Клауса, передає УНН.

За словами організаторів демонстрації, на неї зібралося понад 550 тисяч корейців. Протестуючі співали: "Арештуйте Пак негайно".

Кілька сотень молодих людей роздавали дітям подарунки і листівки, періодично скандуючи: "Дітям - подарунки, Пак - наручники".

На початку грудня після тривалих протестів на тлі скандалу парламент почав процедуру імпічменту Пак Кин Хє.

Відповідно до конституції, прокуратура не може пред'явити кримінальні обвинувачення чинному главі держави, оскільки він має недоторканність. У Верховного суду країни залишилося 170 днів на те, щоб винести рішення про імпічмент президента.

Скандал почався, коли в руки журналістів потрапила низка секретних документів, включаючи чернетки 44 промов президента, із поправками, внесеними її помічницею. Це породило чутки про те, що Чхве Сун Сіль, подруга юності і помічниця Пак Кин Хє, користується своїм впливом на главу держави, щоб отримувати вигоду і впливати на державну політику.

Пізніше Чхве Сун Сіль пред'явили обвинувачення в корупції. За версією прокуратури, вона змушувала великий бізнес вносити пожертвування до своїх фондів. Слідство вважає, що президент знала про те, що відбувається, адвокати Пак Кин Хє це заперечують.

Рейтинг президента почав швидко падати. Пак Кин Хє двічі вибачалася, а в кінці листопада висловила готовність піти у відставку. Вона провела серйозні кадрові перестановки, змінивши прем'єра, міністра фінансів, главу своєї адміністрації і політичного секретаря.