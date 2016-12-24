У США створюють центр для боротьби з пропагандою

Відповідно до закону про оборонну політику на 2017 рік, підписаного президентом США Бараком Обамою в п'ятницю, у Сполучених Штатах планується створення центру для боротьби з іноземною пропагандою і дезінформацією, передає УНН.

Центр повинен буде "очолювати, синхронізувати і координувати зусилля федерального уряду з розпізнавання, розуміння, викриття та протидії закордонній державній і недержавній пропаганді і дезінформації, спрямованої на підрив інтересів національної безпеки США".

На сайті Білого дому повідомляється, що організація має почати роботу вже в першій половині 2017 року.

У документі також говориться про припинення двостороннього військового співробітництва з РФ, поки Москва не припинить окупацію української території, не виконуватиме умови мінських угод і сприяти припиненню вогню на сході України, а також не перестане загрожувати суверенітету і територіальній цілісності не лише України, а й членів НАТО.

Нагадаємо, що США розширили санкції проти РФ через Україну.