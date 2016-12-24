Українці підтримали децентралізацію високою явкою на виборах в ОТГ, - Президент

Президент Петро Порошенко привітав новообраних голів та депутатів об'єднаних територіальних громад.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Вітаю кожного з вас із заслуженою перемогою. Але, в той же час, попереджаю про колосальну відповідальність. Для ваших громад не президент, а саме ви є обличчям влади. І партії - теж", - сказав Порошенко під час відеозвернення до учасників Форуму новообраних голів та депутатів об'єднаних територіальних громад.

Він підкреслив, що люди голосували за тих, хто, засукавши рукави, відремонтує дорогу і тротуар, поставить нові вікна в школі, побудує дитячий садок і т. д.

Глава держави також звернув увагу, що досить несподіваною виявилася висока явка громадян на цих виборах. Він додав, що у виборчих технологіях існує закономірність, характерна для всього демократичного світу: чим нижчий рівень нової влади, тим менш активно люди голосують.

На цих виборах явка виявилася значно вищою, ніж на загальнонаціональних місцевих виборах минулого року, а подекуди взагалі вийшла на рівень президентських чи парламентських виборів.

"Така активність виборців у поєднанні з вашою перемогою демонструє, що люди не просто повірили в децентралізацію, а рішуче її підтримали. Вони зрозуміли, що передача повноважень та фінансових ресурсів на місця відповідає їхнім життєвим інтересам, тому що це все дало можливість почати вирішувати застарілі проблеми, грошей на які не вистачало протягом десятиліть. А тепер вони є", - зазначив президент.

1744 громади об'єдналися в 367 великих фінансово заможних громад і це відкрило нові можливості для понад трьох мільйонів громадян, які там живуть.

Петро Порошенко зазначив, що за рік, завдяки змінам у податкове і бюджетне законодавство, надходження тільки власних доходів місцевих бюджетів об'єднаних громад зросли більш, ніж утричі.

В цілому загальний фонд місцевих бюджетів збільшився у шість разів порівняно з надходженнями в бюджети місцевих рад, які увійшли до складу об'єднань.

"Це - показники тих громад, які цього року вже працювали за новою моделлю. Привабливий приклад для наслідування для тих, хто в сімнадцятому почне працювати за новими правилами. І для тих, хто все ще думає, об'єднуватися або залишатися на узбіччі прогресу", - заявив президент.

Він додав, що в цілому по країні загальний фонд всіх місцевих бюджетів, тобто власні доходи і субвенції, зріс за рік у півтора рази.

Глава держави також повідомив, що реформа з децентралізації є однією з ключових, і її будуть продовжувати, забезпечуючи громади дієвими повноваженнями і реальними коштами.

"Наступного року наявні об'єднані місцеві громади отримають можливість використовувати близько дев'яти мільярдів гривень на важливі проекти - лікарні, дороги, котельні тощо. Це те, що дає можливість перетворювати політику в технологію досягнення конкретних результатів, зрозумілих кожному", - сказав Порошенко.