Український гурт майстерно виконав композицію Вівальді на бандурі та баяні (відео)

Український гурт B&B Project виконав на бандурі та баяні один з найскладніших класичних творів – "Гроза" Антоніо Вівальді.

Це відео з'явилося в інтернеті ще в квітні, але його активно поширюють і зараз.

Українці віртуозно виконують класичний твір на бандурі і баяні. Команда вокалістів називається "B&B Project кавер група", до її складу входять Тетяна Мазур - вона грає на бандурі і Сергій Шамрай - його партія на баяні.

"Чотири Пори року" (італ. Le quattro stagioni) — цикл із чотирьох скрипкових концертів італійського композитора Антоніо Вівальді, написаний 1723 та опублікований 1725 року. Цей цикл став одним з найпопулярніших його творів, а також одним з найвідоміших музичних творів епохи бароко.