UΛ:Перший покаже наживо різдвяні урочистості з Ватикану

Різдво християни західного обряду відзначають 25 грудня. Напередодні одного з найважливіших релігійних свят віряни долучаються до нічної Різдвяної літургії у Соборі Святого Петра у Ватикані.

Нічну Месу Різдва Христового за участю Святішого Отця Франциска у Базиліці Святого Петра UΛ:Перший покаже у прямому ефірі 24 грудня о 22:25 та на Youtube-каналі, передає UΛ:Перший.

Наступного дня, 25 грудня, о 12:55, UΛ:Перший транслюватиме наживо Різдвяне послання та Апостольське Благословення для Риму й цілого світу Святішого Отця Франциска з Площі Святого Петра у Римі. Папа Римський благословлятиме світ 65-ма мовами, серед яких вже традиційно буде й українська.

Наживо урочисті богослужіння Різдва християн західного обряду можна буде також подивитися на сайті телеканалу.