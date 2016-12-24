В Алеппо поновилися авіаудари

У Сирії під Алеппо поновилися авіаудари. Про це інформує Reuters з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Відзначається, що повітряні атаки відновилися у контрольованих повстанцями районах сільської місцевості поблизу Алеппо.

Авіаудари зафіксували вперше після проведення операції з евакуації мирних жителів.

Повітряні удари вразили райони на захід, південний захід і південь від Алеппо, яке сирійський уряд відбив у повстанців.

Нагадаємо, з міста Алеппо, яке 22 грудня повністю повернулося під контроль сирійського уряду, було евакуйовано загалом 35 тисяч мирних жителів та військових сирійської опозиції.