В Україні зростуть ціни на сигарети

Пачка сигарет в Україні зросте у вартості на 4-5 грн після запланованого підвищення акцизів на 40% у 2017 році, зазначають представники тютюнових компаній, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"В середньому ціна пачки сигарет має зрости на 4,5-5 грн – до 23 грн", - повідомив агентству директор відділу корпоративних питань і комунікацій компанії JTI Україна Олександр Когут.

За його словами, представники галузі вже кілька років наполягають на необхідності прийняття довгострокового плану підвищення акцизних ставок на 3-5 років.

"Такий підхід відповідає зобов'язанням щодо підвищення мінімальної ставки акцизу до європейських показників - 90 EUR/1000 шт. (зараз в Україні цей показник становить 16 EUR)", – зазначає представник JTI Україна.

За підрахунками тютюнової індустрії, Україні знадобиться мінімум 10 років на гармонізацію акцизних ставок з ЄС у разі щорічного підвищення ставки мінімального акцизу на 20%.

На думку начальника відділу по роботі з державними органами British American Tobacco Ukraine Юрія Рилача, ринок тютюнових виробів зараз гостро потребує впровадження так званого "подвійного акцизного мінімуму" на цигарки.

"Суть механізму полягає в тому, щоб подвійне мінімальне акцизне податкове зобов'язання, передбачене Податковим кодексом України, служила базисом для формування максимальної роздрібної ціни на сигарети", - сказав він у коментарі агентству.

Рилач пояснив, що, не порушуючи свободи ціноутворення (у виробників залишається право встановлювати максимальну роздрібну ціну на продукцію на будь-якому рівні), такий механізм дозволить всім виробникам та імпортерам забезпечити оперативне відображення нових акцизних ставок у вартості продукції і в цілому дозволить усунути перекоси і турбулентність на ринку, що мали місце в 2015-2016 рр.