Ватикан передасть 6 млн євро гуманітарної допомоги постраждалим від війни на Донбасі

У день католицького Різдва, 25 грудня, від імені Папа Римського Франциска Україні буде виділено перший транш гуманітарної допомоги у розмірі 6 мільйонів євро, повідомляє прес-служба Ватикану, передає DW.

Гроші, зібрані на заклик Папи Римського у церквах по всій Європі для допомоги постраждалим від конфлікту на Сході України, будуть спрямовані на потреби понад 2 мільйонів українців, насамперед у Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях.

У повідомленні зазначається, що у липні 2016 року Ватиканом був створений спеціальний комітет, який базується у Запоріжжі і який відбирав для фінансування програми гуманітарної допомоги для постраждалих від бойових дій на Донбасі.

Гроші, що їх перерахує Ватикан, будуть розподілені між 20 масштабними проектами та 39 дрібнішими ініціативами, і спрямовані насамперед на потреби лікування, а також на продукти харчування, засоби гігієни та житло.

Загалом на заклик Папи Римського починаючи з квітня 2016 року було зібрано 12 мільйонів євро пожертв. Коли буде перерахована решта коштів, у повідомленні Ватикану не уточнюється.

Нагадаємо, посол Ватикану в Україні архієпископ Клаудіо Гуджеротті заявив, що Папа Римський Франциск може приїхати на Донбас для зустрічі з віруючими.