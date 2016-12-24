Відсьогодні по всій лінії зіткнення на Донбасі встановлена тиша, - штаб

Станом на сьогоднішній ранок спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню підтверджує встановлення режиму тиші по всій лінії розмежування на Донбасі.

Про це інформує керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майор Анатолій Петренко на Facebook-сторінці прес-центру штабу АТО.

"Станом на ранок 24 грудня українська сторона СЦКК підтверджує про запровадження всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню, починаючи з 00.00 24 грудня 2016 року. По всій лінії зіткнення встановлена тиша", - йдеться у повідомленні.

Офіцери української сторони СЦКК продовжують моніторинг та спостереження за дотриманням режиму припинення вогню. Про будь-які зміни в обстановці буде негайно поінформовано СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 50 разів обстріляли позиції сил АТО.