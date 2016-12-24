Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер застеріг від зміни політичного курсу щодо біженців у Європі після нападу на берлінський різдвяний ярмарок, внаслідок якого загинули 12 людей.

"Європа має надавати притулок людям, які втікають від терору та воєн", - пояснив очільник ЄК в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, оприлюдненому в суботу, 24 грудня. Юнкер наголосив, що не можна усіх біженців сприймати як терористичну загрозу.

На думку єврочиновника, заяви щодо відмежування від цих людей породжують "спіраль ненависті".

"Наші цінності, наше вільне та відкрите співіснування - краща зброя проти терору", - наводить слова Юнкера агенція AFP. При цьому глава Єврокомісії закликав Європу дати спільну відповідь цьому викликові.

Він наголосив, що незважаючи на те, що внутрішня безпека є пріоритетом національної політики країн-членів ЄС, терористи "не зважають на кордони", тож заходів національних органів правопорядку для подолання тероризму нині бракує. Юнкер закликав до посилення транскордонного співробітництва, а саме до покращення рівня обміну даними, боротьби з фінансуванням і "лазівками" для екстремістів.

Нагадаємо, поліція Німеччини офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту в Берліні 19 грудня.