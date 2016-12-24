За день бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ

З початку дії режиму припинення вогню у суботу до 18:00 на Донбасі зафіксовано 23 обстріли українських позицій, передає прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати наші позиції з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що найбільша кількість обстрілів зафіксована на маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Мар’їнка, Широкине та Водяне. Двічі було здійснено обстріли по одній міні калібру 120 міліметрів в районі Талаківки.

Також зазначається, що на донецькому напрямку наші позиції були обстріляні у районі Світлодарської дуги та Авдіївки.

Крім того, за даними штабу АТО, на луганському напрямку обстріляли Жовте.

"Оскільки обстріли несли суто провокаційний характер, українські військові вогонь у відповідь не вели. Загалом з початку цієї доби зафіксовано 23 обстріли наших позицій", - додали у штабі АТО.