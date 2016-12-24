За добу бойовики 50 разів обстріляли позиції сил АТО, - прес-центр

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках.

Про це інформує прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському зі 122 міліметрової артилерії, 120-ти та 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем багаторазово вели вогонь по Широкиному, Лебединському, Талаківці та Водяному. Новотроїцьке обстріляли з гранатометів, а Широкине – з озброєння БМП.

Поблизу Водяного бойовики атакували наші позиції, однак після відкриття вогню у відповідь відступили.

На Донецькому напрямку зі 152-міліметрової артилерії були обстріляні наші позиції в районі Красного Пахаря та Північного. Вогонь 122-міліметрової артилерії, мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів зафіксовано в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. З мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем були обстріляні Авдіївка, Новолуганське, Південне, Новоселівка Друга та Верхньоторецьке. Зі 152-міліметрової артилерії окупанти вкотре обстріляли Миронівку. Тричі бойовики намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги, та кожного разу змушені були, забираючи поранених, відступати.

У свою чергу, на Луганському напрямку під вогонь реактивних систем залпового вогню БМ-21 “ГРАД” потрапило Сизе. Зі 152 міліметрової артилерії бойовики обстріляли Троїцьке та двічі – Новозванівку. Зі 120 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – Троїцьке, Новоолександрівку, Жовте, Лобачеве та Станицю Луганську.

Загалом протягом доби зафіксовано 50 обстрілів, з них 2 – по населеному пункту.