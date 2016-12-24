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За добу у зоні АТО 1 український військовий отримав поранення, ще 4 - контузії

24 грудня, 2016 - 13:14
Фото з архіву "Дня"

Минулої доби в зоні проведення АТО 1 український військовослужбовець отримав поранення, ще 4 бійці отримали контузії.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, один військовослужбовець отримав поранення, 4 – контузію", - наголосив речник МОУ.

Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню  підтверджує встановлення режиму тиші по всій лінії розмежування на Донбасі.

Згодом у штабі АТО повідомили, що бойовики розпочали провокації після запровадження режиму тиші в зоні АТО і відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

Джерело: УНН
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