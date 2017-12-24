Академіки і членкори РАН виступили з протестом після заяви директора ФСБ Бортнікова

Кілька десятків академіків, членів-кореспондентів та професорів РАН виступили з протестом після інтерв'ю директора ФСБ Олександра Бортнікова, в якому той відкрито виправдовував сталінський терор. Звернення вчених у п'ятницю ввечері опублікував "Комерсант".

У числі підписантів документа - лінгвісти Володимир Алпатов і Анна Дибо, фізик Володимир Захаров, геолог Євген Скляров, астроном Дмитро Яковлєв.

"Мабуть, уперше після XX з'їзду КПРС (1956 рік) одна з вищих посадових осіб нашої держави виправдовує масові репресії 1930-40-х років, що супроводжувалися несправедливими вироками, тортурами і стратами сотень тисяч ні в чому не винних наших співгромадян", - йдеться у зверненні.

Підписанти нагадують про тисячі розстріляних і загиблих у таборах учених та інженерів, розгром командного складу Червоної армії, репресії щодо мільйонів інших громадян, депортації народів.

"Нам незрозуміла мета розлогого інтерв'ю Бортнікова, - наголошується в документі. - Що це - напуття новому президенту? Ностальгія за старими часами чи пропаганда нової доктрини?"

"У будь-якому випадку, - роблять висновок вчені, - ми рішуче протестуємо проти ревізії уявлень про нелюдську і антинародну сутність репресій і закликаємо всіх розсудливих людей, які не бажають своїм дітям пережити жахи 1930-х років, приєднатися до нашого протесту".

19 грудня, напередодні 100-річчя ВЧК, "Російська газета" помістила інтерв'ю Бортнікова, майже цілковито присвячене сталінським репресіям. "Хоча у багатьох даний період асоціюється з масовою фабрикацією звинувачень, архівні матеріали свідчать про наявність об'єктивної сторони в значній частині кримінальних справ, у тому числі тих, що лягли в основу відомих відкритих процесів, - заявив серед іншого директор ФСБ. - Плани прихильників Л. Троцького щодо зміщення або навіть ліквідації Й. Сталіна і його соратників у керівництві ВКП (б) - аж ніяк не вигадка, так само як і зв'язок змовників з іноспецслужбамі. Крім того, велика кількість фігурантів тих справ - це представники партноменклатури і керівництва правоохоронних органів, які загрузли в корупції, які чинили свавілля і самосуд".

Детальніше читайте в колонці Михайла Берга "Зависла на чекістському гаку".