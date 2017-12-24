Бойовики 9 разів прицільно обстріляли позиції ЗСУ, - прес-центр

Минулої доби бойовики 9 разів прицільно обстріляли українські позиції, незважаючи на домовленості про режим тиші на новорічні та різдвяні свята.

На цьому наголосив під час брифінгу в неділю речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.

"Попри досягнуті домовленості про режим тиші, російсько-окупаційні війська хоча й зменшили свою активність, але не припинили обстріли наших опорних пунктів. Минулої доби ворог здійснив 9 обстрілів наших позицій. Усі вони були прицільні", - сказав Мотузяник.

Він уточнив при цьому, що вогню у відповідь військовослужбовці Збройних Сил України не відкривали.

На Луганському напрямку, за словами речника, бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню.

"Перший обстріл наших позицій в районі Світлодарська розпочався о 10:45 і тривав дві години. Противник застосував піхотну зброю та БМП, а вже надвечір позиції ЗСУ в цьому районі були обстріляні з міномета 82 калібру. По наших захисниках було випущено 3 міни. Також неспокійно було в районі Луганського, обстріл розпочався тут об 11:30 і не вщухав майже 5 годин. Окупанти випустили по наших позиціях 4 мінометних міни калібру 82 мм, вели вогонь з БМП, зенітних установок та стрілецької зброї, включаючи снайперську. У подальшому, протягом дня, позиції українських військових в районі Луганського були обстріляні ще тричі, однак міномети ворог не застосовував", - зазначив Мотузяник.

На Донецькому напрямку, сказав речник Міноборони, дві ворожі вогневі провокації були зафіксовані за добу, що минула.

"У районі Авдіївки противник півгодини "поливав" наші позиції з великокаліберного кулемета, а в районі Лебединського обстріляв опорний пункт ЗСУ із стрілецької зброї. Розуміючи провокаційний характер цих обстрілів, наші військові вогонь у відповідь не застосовували" - поінформував він.

Нагадаємо, що за добу бойовики 3 рази порушили перемир'я, 1 боєць ЗСУ загинув.