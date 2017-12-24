Бойовики планують провести 25 грудня чергову провокацію, - розвідка

Російсько-окупаційні війська, попри оголошене перемир'я, готують на 25 грудня провокації, аби звинуватити розвідувальні підрозділи Збройних сил України у "диверсійній діяльності".

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За даними розвідки штабу АТО, завтра, 25 грудня, в день святкування католицького Різдва планується випробування вибухових речовин на території Макіївського державного науково-дослідного інституту з безпеки робіт у гірничій промисловості. Приблизно з 09:00 до 15:00 на вказаному об’єкті може статися потужний вибух", - йдеться у повідомленні.

У штабі наголошують, що при цьому можуть постраждати цивільні громадяни – працівники підприємства, які змушені з об’єктивних причин залишатися на тимчасово окупованих територіях.