Курц закликає переглянути політику ЄС щодо біженців

Канцлер Австрії Себастьян Курц вважає, що розподіл мігрантів у ЄС за квотами є неправильним шляхом.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild am Sonntag, передає ЄП з посиланням на Zeit.

Курц розкритикував схему розподілу 120 тисяч біженців, погоджену ЄС два роки тому.

"Якщо ми продовжуватимемо йти цим шляхом, ми доб’ємося лише подальшого розколу ЄС. Держави-члени повинні самі вирішувати, скільки людей приймати і чи приймати взагалі" - сказав він.

За словами політика, дискусія про квоти взагалі є беззмістовною.

"Мігранти на шляху до Європи не хочуть в Болгарію чи Угорщину, вони здебільшого хочуть до Німеччини, Австрії чи Швеції" - зазначив Курц.

За даними Євростату, 60% усіх мігрантів, які прибувають до ЄС, просять про притулок у Німеччині.

Канцлер Австрії закликав переглянути європейську політику щодо мігрантів і біженців, оскільки за його словами, межі між економічними мігрантами і біженцями зараз розмиті. На його думку, людям треба допомагати в країнах їх походження, а якщо це неможливо – у сусідніх країнах.