Киян попередили про падіння снігу і бурульок з дахів

У столиці можливе падіння снігу і бурульок з дахів, перехожих закликали бути уважними, а власників – очистити будівлі. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

У неділю 24 грудня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, температура вдень — 3-5 градусів тепла.

“Через посилення швидкості вітру до 15-20 м/с та внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки. Тож особливо небезпечним є перебування біля покривель та дахів будинків — можливе падіння снігу, накрижень та бурульок. Звертаємося до мешканців столиці з проханням бути уважними та обережними на вулицях” — сказано у повідомленні.

У КМДА також оприлюднили рекомендації для перехожих. Так, щоб не стати жертвою бурульок, необхідно:

• звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків;

• не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності — звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги та снігу на дахах будинків;

• за можливості триматися на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

• бути уважними під час прогулянок у парку, особливо з дітьми. На деревах утворюється значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика брила снігу разом з бурульками. Проходячи біля високих дерев, спершу необхідно переконатися, що немає загрози падіння снігу;

• власникам автотранспорту не паркувати свої машини біля будинків;

• якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум, ні в якому разі не можна зупинятись, підіймати голову та роздивлятись що відбувається, можливо, це схід снігу або крижаної брили; бігти від будівлі теж не можна, треба якомога швидше притиснутися до стіни, козирок даху послужить укриттям.