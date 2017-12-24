Маккейн назвав рішення США поставляти Україні Javelin "важливим кроком у правильному напрямку"

Сенатор-республіканець, голова комітету з питань збройних сил Джон Маккейн назвав "важливим кроком у правильному напрямку" рішення Вашингтона почати поставки Києву протитанкових керованих ракет комплексу Javelin.

"Рішення президента Трампа поставляти протитанкові озброєння комплексу Javelin є ще одним суттєвим кроком у правильному напрямку і дає чіткий сигнал, що США будуть підтримувати своїх союзників і партнерів у той час, коли вони борються за свій суверенітет і територіальну цілісність", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті політика.

Маккейн також звинуватив РФ у створенні нестабільності в Україні і в продовженні смертоносних атак, у зв'язку з чим "даний крок приймається дуже вчасно". Він такж зазначив, що це створить "більш стабільні та безпечні умови, необхідні для мирного вирішення конфлікту".

За його словами, поставки таких озброєнь Києву "не перешкоджають миру в Україні, а є необхідними для його досягнення".

За інформацією агентства Associated Press, США схвалили план з надання Україні оборонного озброєння, яке включає також протитанкові ракети Javelin. Як повідомило агентство, після формального схвалення американським президентом план поставок буде направлений до Конгресу, який у місячний термін повинен буде розглянути його і передати на схвалення держдепартаменту США.