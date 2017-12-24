Папа Римський попросив миру для народів, які страждають від затяжних конфліктів

Папа Римський Франциск напередодні Різдва попросив миру для всього світу, особливо для народів, які страждають від затяжних конфліктів, передає Радіо Ватикану.

“У молитовному очікування народження Ісуса, Князя Миру, просімо дару миру для всього світу, особливо, для народів, які страждають від наслідків триваючих конфліктів. Зокрема, знову звертаюся із закликом, аби з нагоди святого Різдва викрадені особи - священики, богопосвячені особи та миряни - були відпущені та змогли повернутися до своїх домівок. Молімося за них”, - сказав Папа Франциск після проказування молитви “Ангел Господній”.

Також Папа Римський згадав про населення філіппінського острова Мінданао, що постраждало від наслідків негоди.

“Нехай же милосердний Бог прийме душі померлих і втішить тих, які страждають від цього стихійного лиха. Помолімося за цих людей”, - закликав він.