Пластуни доставили Віфлеємський вогонь у зону АТО

Українські бійці у зоні АТО отримали від скаутів-пластунів Вифлеємський вогонь миру.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Українські скаути-пластуни доставили Вифлеємський вогонь миру до району проведення АТО. Протягом новорічних і різдвяних свят вогонь буде пронесено майже по всій лінії зіткнення та передано всім підрозділам та з’єднанням, які боронять Україну від проросійських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив один з організаторів акції Роман Орищенко, четвертий рік поспіль пластуни привозять на схід України Вифлеємський вогонь, "щоб він завжди зігрівав воїнів у каплицях, а також передавав теплоту сердець тих, хто чекає на вас вдома".

У свою чергу воїни висловили вдячність скаутам за вогонь і сподіваються, що він принесе мир і славу в Україну.

Вифлеємський вогонь миру - міжнародна скаутська акція до святкування Різдва Христового, заснована в 1988 році Австрійською телерадіокомпанією. Мета цього благодійного заходу -донести світло з символічного місця народження Ісуса Христа тим, хто святкує Різдво не вдома.