Поліція зареєструвала вже 23 порушення на виборах в ОТГ

До поліції вже надійшло 23 повідомлення про порушення на місцевих виборах, які відбуваються в неділю, 24 грудня, за 10 фактами відкриті кримінальні провадження.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"З 8-ї ранку на території 17 регіонів держави розпочато перші місцеві вибори до об’єднаних територіальних громад. Наразі до поліції надійшло 23 повідомлення про порушення, за 10 фактами відкриті кримінальні провадження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кримінальні провадження відкриті у Запорізькій, Івано-Франківський, Миколаївський, Черкаській, Чернігівській та Полтавській областях. Серед них – за ст. 160 Кримінального кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму) та ст. 158 (Фальсифікація виборчих документів).

Прес-служба інформує, що публічну безпеку на виборах по всій країні забезпечуються понад три тисячі поліцейських.

"На випадок ускладнення оперативної обстановки під час волевиявлення громадян створені відповідні резерви та слідчо-оперативні групи для реагування на повідомлення про вчинення правопорушень", - додали у поліції.

Нагадаємо, що в Україні проходять вибори у 51 об'єднаній територіальній громаді.