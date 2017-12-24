Президент України Петро Порошенко привітав українців з католицьким Різдвом, яке цього року вперше відзначається як державне свято.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

“Вперше як державне свято ми відзначаємо Різдво Христове за григоріанським календарем - разом із більшістю усього християнського світу, спільно із Європою... Але ми жодним чином не зазіхаємо на давню добру традицію святкувати Різдво 7 січня, шануємо її та поважаємо. Обирати собі календар - це є особисте право кожного, а от завдання держави - гарантувати таке право і дати можливість вибору”, - сказав Президент.

Порошенко зазначив, що Україна унікальна у своїй віротерпимості, та заявив, що сам вирішив відтепер святкувати Різдво двічі.

“Особисто я вирішив святкувати двічі. Тому сьогодні приєднуюся до вашого урочистого дійства. За два тижні українці знову співатимуть колядок і радітимуть народженню Спасителя світу. Як писав святий апостол Павло, ми, християни, - „одне тіло, один дух, один Господь, одна віра і одне хрещення“. Україна - унікальна в своїй віротерпимості й повазі до релігійних почуттів. Ми - це православні, греко-католики, римо-католики. Ми - ціле різнобарв’я протестантських церков. Ми - мусульмани та іудеї. Ми всі разом - українці”, - наголосив Глава держави.

Президент привітав українців зі святом та побажав, щоб з Україною завжди був Господь.

“Нехай наша духовна праця та щирі молитви і надалі утверджують нетлінні християнські цінності. Хай завжди буде з нами і нашою улюбленою країною наш Господь! Як казав той же апостол Павло: “Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога й Отця, і причастя Святого Духа нехай буде зо всіма вами!” - зазначив він.