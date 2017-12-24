Президент Швейцарії пропонує провести референдум, щоб прояснити відносини з ЄС

Президент Швейцарії Доріс Лейтард висловилась на користь проведення референдуму з метою прояснити відносини країни з ЄС.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

Розбіжності між Брюсселем і Швейцарією, яка не є членом ЄС, почали зростати на тлі процесу виходу Британії з ЄС. Зокрема, Брюссель хоче замінити понад 100 двосторонніх угод, які регулюють відносини з Берном.

Напруженість зросла на минулому тижні, коли ЄС надав швейцарським фондовим біржам лише обмежений доступ до свого ринку, пригрозивши наслідками за дискримінацію.

"Шлях двосторонніх відносин важливий. Тому ми повинні прояснити наші відносини з Європою. Ми повинні знати, в якому напрямку рухатися. Тому фундаментальний референдум буде корисним" - сказала Лейтард.

Переговори про всеохоплюючу угоду пройшли минулого місяця після того, як Швейцарія погодилася збільшити свій внесок у бюджет ЄС.

Така угода забезпечить прийняття Швейцарією відповідних законів ЄС в обмін на збільшення доступу до єдиного ринку блоку, що є важливим для швейцарського експорту.

Однак укладенню такої угоди протистоїть євроскептична Швейцарська народна партія яка на сьогодні є найбільшою групою в парламенті.