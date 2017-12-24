Колишній президент женералитата Каталонії Карлес Пучдемон закликав уряд Іспанії дозволити йому повернутися в країну. Про це він заявив в інтерв'ю агентству Reuters.

"Це стало б гарною новиною для Іспанії", – переконаний Пучдемон.

Він зазначив, що хоче повернутися на батьківщину до першого засідання обраного нещодавно регіонального парламенту, яке відбудеться 23 січня.

Пучдемон підкреслив, що залишається президентом регіонального уряду. Він додав, що готовий вислухати будь-яку пропозицію Мадрида, навіть якщо в ньому не буде мови про незалежність Каталонії.

1 жовтня на референдумі, який організували влади Каталонії, відділення регіону від Іспанії підтримали 90,18% учасників плебісциту. Явка виборців склала 43%. В ході зіткнень з силами правопорядку, які заблокували частина виборчих дільниць, постраждали 893 людини.