Санта Клаус вирушив у різдвяне турне, - NORAD

24 грудня Санта Клаус почав своє традиційне святкове турне.

Про це повідомили в Об'єднаному командуванні ППО США і Канади (NORAD), передає 112 Україна.

Відзначається, що побачити політ Санти може кожен бажаючий на сайті проекту NORAD Tracks Santa. Традиційно Санта Клаус почав свою подорож зі сходу планети. Цього року Санта вже встиг побувати в Індонезії, Австралії, Океанії, Японії, Росії, Таїланді і В'єтнамі.

Проліт Санта Клауса над Україною очікується дещо пізніше. Так, у минулому році він пролітав над територією України в 21:40 за київським часом.

Як повідомляє CNN з посиланням на дані військових, Об'єднане командування ППО США і Канади зафіксувало сани Санта Клауса. Морський полковник Боб Броді з 601-го авіаційного оперативного центру зазначив, що винищувачі будуть "літати вздовж крила (Санта Клауса) в близькому ескорті".

"Центр буде стежити за ним з допомогою наших супутників і навіть є інфрачервоні трекери для спостереження за Рудольфом (олень – ватажок різдвяної упряжки Санта Клауса), - зазначив офіцер.

Проект "NORAD стежить за Сантою" був запущений в 1955 році, коли один з великих універмагів в штаті Колорадо розмістив рекламу із закликом до дітей зателефонувати Санта-Клаусу. Однак сталася помилка, і замість Санти на дзвінки довелося відповідати оператору гарячої лінії континентального командування ППО (попередника NORAD).