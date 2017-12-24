Сноуден представив додаток проти кібершпигунів

Американський програміст, колишній співробітник ЦРУ та Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден представив додаток, який дозволяє захистити техніку від втручання кіберзлодіїв.

Про це повідомляє The Associated Press.

Едвард Сноуден представив новий додаток під назвою Haven. Він призначений для захисту техніки від фізичного втручання з боку зловмисників.

За словами Сноудена, це інструмент із відкритим кодом, призначений для правозахисників та інших людей, що знаходяться під загрозою. Він працює з вбудованими датчиками телефону для відстеження раптових змін навколишнього середовища.

На думку видання Engadget, Haven не обов'язково захистить від подібних атак, однак додаток може бути налаштований для надсилання сповіщень та записів через текстові повідомлення та сигнали, коли датчики телефону виявляють щось незвичайне.