Тропічний шторм на Філіппінах: Кількість загиблих збільшилася до 200

На Філіппінах кількість загиблих в результаті повені і зсувів збільшилася до 200 осіб.

Про це повідомляє DW з посиланням на місцеву владу.

Найбільших втрат зазнала провінція Північний Ланао. Там загинули щонайменше 127 осіб і 69 пропали без вісті. У провінції Північна Замбоанга загинули 47 осіб, у Південному Ланао загинули 18 осіб і ще 8 в провінціях Букіднон, Західний Місаміс і місті Іліган.

Нагадаємо, тропічний шторм Томбін в п'ятницю, 22 грудня, накрив другий за величиною острів Філіппін, Мінданао, викликавши повені і зсуви і змусивши понад 75 тис. осіб залишити свої будинки. Раніше повідомлялося про 90 жертв.