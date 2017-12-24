Туреччині немає місця в ЄС, - канцлер Австрії

Канцлер Австрії Себастьян Курц висловив упевненість в тому, що Туреччина не зможе стати членом ЄС у зв'язку з політичним курсом керівництва країни, передає УНІАН з посиланням на Bild am Sonntag.

"У цій країні ми стикаємося з серйозним порушенням прав людини, основних прав і свобод. Я не прийму те, що ЄС спостерігає і робить вигляд, що нічого не відбувається. З моєї точки зору, Туреччині, особливо у світлі політики останніх років, немає місця в ЄС. Було б чесно припинити переговори про її вступ", - сказав Курц.

Він також зазначив, що Туреччина намагається впливати на турецькі спільноти в Европі з метою запобігання інтеграції.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що повноцінне членство Туреччини в ЄС в повній мірі вирішить усі проблеми союзу.

Нагадаємо, Анкара формально подала заяву на вступ до ЄС 14 квітня 1987 року, а статус кандидата їй було надано на саміті в Гельсінкі в 1999 році.

Позиція ЄС щодо членства Туреччини різко змінилася після невдалого перевороту в липні 2016 року та подальших репресій влади проти прихильників військових, які спробували повалити президента Реджепа Ердогана. Після придушення заколоту Анкара не виключила можливість відновлення в країні смертної кари, що є неприйнятним для ЄС.

Після затримання у Туреччині німецького правозахисника Петера Штойдтнера у Анкари різко погіршилися відносини і з Берліном.

20 липня глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив про зміну політики Берліна на турецькому напрямку.

Німеччина перегляне свою економічну політику щодо Туреччини: зокрема, кредити і економічну допомогу.