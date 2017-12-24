У центрі Києва обвалилася стіна між будинками

У Голосіївському районі Києва обвалилася стіна між будинками, внаслідок чого було пошкоджено два автомобілі, жертв немає.

Про це повідомила речник столичного управління ДержНС Світлана Водолага в ефірі телеканалу "112 Україна".

"До нас надійшла інформація близько пів на другу годину про те, що на Антоновича, 14Б у Голосіївському районі міста сталося обвалення стіни паркану, внаслідок чого 2 автомобілі пошкоджено, також пошкоджено газопровід. На місці газова служба. В результаті пошкодження газопроводу пожежі не було, тому рятувальники ДержНС до ліквідації надзвичайної ситуації не залучалися. Також на місці працюють рятувальники служби порятунку і районна адміністрація", - сказав вона.