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В'ячеслав Чорновіл, український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору

У центрі Києва обвалилася стіна між будинками

24 грудня, 2017 - 16:56
Фото: Еспресо.TV

У Голосіївському районі Києва обвалилася стіна між будинками, внаслідок чого було пошкоджено два автомобілі, жертв немає.

Про це повідомила речник столичного управління ДержНС Світлана Водолага в ефірі телеканалу "112 Україна".

"До нас надійшла інформація близько пів на другу годину про те, що на Антоновича, 14Б у Голосіївському районі міста сталося обвалення стіни паркану, внаслідок чого 2 автомобілі пошкоджено, також пошкоджено газопровід. На місці газова служба. В результаті пошкодження газопроводу пожежі не було, тому рятувальники ДержНС до ліквідації надзвичайної ситуації не залучалися. Також на місці працюють рятувальники служби порятунку і районна адміністрація", - сказав вона.

Джерело: 112 Україна
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