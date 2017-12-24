У центрі Києва проходить акція противників щотижневих протестів Саакашвілі

У Києві біля Стели Незалежності проходить акція Кава на Хрещатику, організована противниками щотижневих протестів Міхеїла Саакашвілі, пише УП.

Учасники акції принесли з собою чай і печиво, спілкуються. Всього на захід зібралися кілька сотень людей.

Представники Нацкорпусу повісили на стінах ТЦ Глобус величезний плакат з написом "Мішу в Грузію", "Петю в Гагаузію".

Присутні на підтримку Саакашвілі активісти на учасників акції не звернули особливої уваги, назвавши їх провокаторами.