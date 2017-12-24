У Франції на свята мобілізували майже 100 тисяч правоохоронців

Французька влада вирішила на різдвяні свята розмістити на вулицях країни 97 тисяч поліціянтів, жандармів і військових.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Associated Press .

Посилаючись на підвищений рівень терористичної загрози МВС Франції заявило про розміщення 97 тисяч силовиків для охорони порядку у неділю і понеділок.

Додаткові сили безпеки зосереджені в районах різдвяних ярмарків, торгових центрів, релігійних місць, туристичних пам’яток і в громадському транспорті.

В МВС Франції зазначили, що додаткові сили безпеки були розміщені і під час святкування Хануки раніше у цьому місяці, а також будуть розміщені на православне Різдво на початку січня.