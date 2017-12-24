У Харкові музиканти з Європи і США дали концерт на користь дитячої лікарні

Увесь збір від концерту "Класична феєрія" за участю провідних музикантів Європи і США, що відбувся в Харківському національному академічному театрі опери і балету, піде на придбання медичного обладнання для дитячої операційної Харківського обласного клінічного центру урології і нефрології.

Про це розповіла керівник діючого в Харкові благодійного фонду "Турбота" Алена Єрьоміна, передає Укрінформ.

"Рішення музикантів віддати увесь збір від продажу квитків фонду «Турбота» для купівлі медичного устаткування для тієї або іншої дитячої лікувальної установи - традиція міжнародного проекту «Класична феєрія». Треба сказати, що учасники концерту - один з кращих віолончелістів світу Ласло Феньо (Німеччина), знаменитий валторніст і композитор Аркадій Шилклопер (Німеччина), скрипаль зі світовою популярністю Данило Австріх (Німеччина), відомий альтист, до речі, ініціатор цього проекту Олександр Дворніченко (Україна) та його брат, лауреат міжнародних конкурсів, кларнетист Сергій Дворніченко (США), а також один з кращих диригентів сучасності Теодор Кучар (США), що має у своєму роду українські корені. Концерт супроводжував Молодіжний академічний симфонічний оркестр «Слобожанський» - унікальний колектив молодих артистів, який працює в жанрі класичної музики. Примітно, що кожен з учасників проекту є визнаним популяризатором шедеврів класичної музики, особливо серед дітей. Програма концерту складена так, щоб в кожному номері була своя родзинка, наприклад, цікава розповідь про інструменти або авторів музики, щоб навіть ті діти, які, як вони іноді говорять, не люблять «нудну» класичну музику, ставали її фанатами», - зазначила Єрьоміна.

За її словами, проект також має освітню функцію: "В концерті уперше прозвучав спеціально привезений в Харків альпійський ріг - дивовижний інструмент завдовжки 3 м, що нагадує українську трембіту, причому дітям дали в нього "подудіти", і 322-річна віолончель, створена в 1695 році одним з відомих майстрів струнних інструментів, венеціанцем Маттео Гоффріллером".

"Що стосується зборів, то, за традицією, 60 відсотків місць в залі для глядачів, а він вміщує півтори тисячі осіб, віддано безкоштовно юним глядачам з кількості пільгового контингенту: дітям з інтернатів, дитячих будинків, малозабезпечених і багатодітних сімей. Інші квитки реалізовано через касу. Сума, за попередніми підрахунками, становить більше 200 тисяч гривень і буде спрямована, як і задумано, на придбання медичного обладнання для дитячої операційної", - додала Єрьоміна.

Як стало відомо, проекту - шість років, за цей час його учасники зібрали благодійну допомогу в об'ємі більше 0,5 млн грн для ряду дитячих лікарень Харкова і Львова.