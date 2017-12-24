У Китаї здійснив перший пробний політ найбільший у світі літак-амфібія

У Китаї здійснив перший пробний політ гідролітак AG600, який є найбільшим у світі.

Літак був повністю розроблений в Китаї, повідомляє Xinhua.

Літак-амфібія вилетів з аеропорту міста Чжухай південної провінції Гуандун. Політ тривав близько години, після чого літак успішно приземлився.

Гідролітак AG600 призначений для потреб цивільної авіації. Він сконструйований спеціально для боротьби з лісовими пожежами та проведення пошуково-рятувальних операцій. Протипожежна модифікація здатна набирати 12 тонн води за 12 секунд.

Літак може розвивати швидкість до 500 км/год з дальністю польоту до 4,5 тисячі кілометрів і безперервним перебуванням у повітрі до 12 годин.