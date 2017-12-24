У США частково скасували указ Трампа щодо в'їзду біженців з 11 країн

Федеральний суддя в Сіетлі Джеймс Робарт частково заблокував нові обмеження президента США Дональда Трампа на прийом біженців з 11 країн, здебільшого, з Близького Сходу та Африки.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на "Reuters".

Робарт постановив, що адміністрація може провести перевірку безпеки, але що вона не може припинити обробку або дозвіл біженців з 11 країн, поки ці біженці мають "добросовісний" зв'язок зі США.

Біженці і адвокати стверджували в суді, що політика адміністрації Трампа порушує Конституцію і федеральні правила нормотворчості.

Крім того, в рамках своїх обмежень адміністрація президента також призупинила програму, яка дозволила возз'єднання сім'ї для біженців, в очікуванні подальших процедур перевірки безпеки. Суддя зобов’язав адміністрацію відновити програму.

Рішення окружного є першою судовою забороною на правила, введені Трампом в кінці жовтня, що значно сприяло різкому скороченню числа біженців, яких допустили в країну.

Групи адвокатів біженців високо оцінила рішення Робарта.

"Ця постанова допомагає тисячам біженців в нестабільних ситуаціях на Близькому Сході і в Східній Африці, а також біженцям, які вже перебувають в США та намагаються відновити стосунки зі своїми дружинами та дітьми", - сказала директор з судових справ Міжнародного проекту допомоги біженцям Маріко Хіроуза.

У той же час, прес-секретар Міністерства юстиції Лорен Ершам сказала, що відомство не згодне з рішенням Робарт і "зараз оцінює подальші кроки".