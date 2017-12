У США розбився літак, є загиблі

У США в штаті Флорида розбився двомоторний літак в аеропорту Бартау.

В результаті інциденту чотири людини загинули, повідомляє телеканал WFLA з посиланням на місцеві влади.

Наголошується, що літак впав в кінці злітно-посадкової смуги. На місце події прибули фахівці Національної ради безпеки на транспорті та Федерального управління цивільної авіації США.

Причина аварії поки не відома. При цьому наголошується, що в момент аварії в районі аеропорту була зафіксована нульова видимість через туман.

FAA officials have confirmed 4 people were on board this Cessna 340 aircraft this morning and were attempting to take off from Bartow Municipal Airport when it crashed. The FAA and NTSB will investigate. Witnesses say this fog covered runways. pic.twitter.com/Ax0PGOeYII

— Kellie Cowan (@KellieCowan) December 24, 2017