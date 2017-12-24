У США розбився літак, є загиблі

У США в штаті Флорида розбився двомоторний літак в аеропорту Бартау.

В результаті інциденту чотири людини загинули, повідомляє телеканал WFLA з посиланням на місцеві влади.

Наголошується, що літак впав в кінці злітно-посадкової смуги. На місце події прибули фахівці Національної ради безпеки на транспорті та Федерального управління цивільної авіації США.

Причина аварії поки не відома. При цьому наголошується, що в момент аварії в районі аеропорту була зафіксована нульова видимість через туман.