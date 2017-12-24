У Туреччині звільнили майже 3 тисячі держслужбовців у справі про заколот

У Туреччині звільнили понад 2,7 тисяч державних службовців і військових у зв'язку зі справою про заколот.

Про це повідомляє Anadolu.

За підозрою в причетності до підготовки і спроби здійснення державного перевороту в Туреччині в 2016 році зі своїх постів в державних структурах і в армії було звільнено 2 тис. 756 осіб.

За даними влади, в ході нинішньої - чергової хвилі звільнень - своїх посад позбулися 637 військовослужбовців, 360 співробітників жандармерії, 150 професорів і викладачів вузів.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня минулого року військові Туреччини вчинили спробу заколоту. У Стамбулі та Анкарі відбувалися авіанальоти, на вулицю були виведені танки. Вже до ранку суботи президент країни Реджеп Ердоган заявив, що основні осередки повстанців ліквідовані. 16 липня в Туреччині було оголошено військовий стан у зв'язку зі спробою державного перевороту напередодні.

20 липня президент Ердоган ввів надзвичайний стан на три місяці для "нейтралізації загроз", пов'язаних із військовим заколотом.

Всього з моменту придушення невдалого перевороту в липні минулого року було заарештовано близько 50 тис. осіб, 110 тис. співробітників установ звільнені.

У ході придушення 240 людей загинули.