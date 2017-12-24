УГКЦ виступає за те, щоб усі християни разом святкували Різдво і Великдень

На думку голови Української греко-католицької церкви, патріарха Святослава Шевчука, усі християнські релігійні конфесії мають прагнути спільного святкування важливих релігійних свят.

Про це повідомляє прес-служба УГКЦ.

"Моє бажання - святкувати разом і Різдво, і Великдень, і, можливо, жити одним духовним ритмом літургійного року, незалежно від того, до якої обрядової традиції ми належимо. Немає двох святкувань Різдва, а є дві дати святкування", - заявив керівник греко-католиків, коментуючи затвердження на державному рівні день святкування Різдва за григоріанським календарем, 25 грудня, який тепер буде вихідним днем.

Він привітав це рішення влади, зазначивши, що "є багато протестантських спільнот, які святкують Різдво 25 грудня і, звичайно, наші брати із РКЦ (римо-католицької церкви)".

Разом з тим УГКЦ й надалі святкуватиме Різдво 7 січня, а не 25 грудня, доки не буде відчутно, що питання зміни календаря "не розділятиме між собою людей, а, навпаки, об’єднуватиме".

"Молімося, працюймо! Я вірю в те, що християни будуть єдиними і Різдво та Пасху святкуватимуть разом. Однак над цим потрібно серйозно працювати", - додав патріарх.

Нагадаємо, що Папа Римський попросив миру для народів, які страждають від затяжних конфліктів.