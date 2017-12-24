В Україні з 27 грудня запрацює біометричний контроль для громадян РФ

З 27 грудня 2017 року запрацюють мобільні комплекси біометричного контролю в місцях, де є потенційна можливість нелегально перетнути кордон.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.

"З 27-го грудня 2017 року буде введено в дію мобільні комплекси біометричного контролю в місцях ймовірного нелегального перетину кордону правопорушниками і контрабандистами", - написав він.

Крім того, він нагадав, що вже з 1 січня 2018 року громадяни Росії, які мають намір перетнути кордон з Україною, залишатимуть відбитки пальців і весь комплект біометричних даних.