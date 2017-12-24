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В зоні АТО загинув мешканець Львівщини Петро Михайлюк

24 грудня, 2017 - 17:10
Фото зі сторінки Петра Михайлюка у Фейсбуку

Трагічна звістка надійшла на Золочівщину учора,  23 грудня.

Прапорщик Петро Тадейович Михайлюк, житель села Гологори, що у Золочівському районі Львівської області, загинув 22 грудня  під час бойових дій  неподалік  населеного пункту Старий Айдар, що у Луганській області. Інформацію про загибель контрактника  порталу «Золочів.нет» підтвердили у Золочівській райдержадміністрації.

Петрові було 43 роки.  Служив у 80-й аеромобільній  бригаді. Загинув  від важкого поранення у шию під час мінометного обстрілу.

Тіло полеглого вже везуть у рідне село.

Похорон відбудеться завтра, 25 грудня, о 12.00.

Вічная пам'ять Герою.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Джерело: День
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