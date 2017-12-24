В зоні АТО загинув мешканець Львівщини Петро Михайлюк

Трагічна звістка надійшла на Золочівщину учора, 23 грудня.

Прапорщик Петро Тадейович Михайлюк, житель села Гологори, що у Золочівському районі Львівської області, загинув 22 грудня під час бойових дій неподалік населеного пункту Старий Айдар, що у Луганській області. Інформацію про загибель контрактника порталу «Золочів.нет» підтвердили у Золочівській райдержадміністрації.

Петрові було 43 роки. Служив у 80-й аеромобільній бригаді. Загинув від важкого поранення у шию під час мінометного обстрілу.

Тіло полеглого вже везуть у рідне село.

Похорон відбудеться завтра, 25 грудня, о 12.00.

Вічная пам'ять Герою.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів