Wizz Air переніс на два місяці відкриття рейсів з Києва в Лісабон і Таллінн

Лоукостер Wizz Air переніс відкриття рейсів з Києва до Лісабона і Таллінн на два місяці з 19 квітня на 21 червня 2018 року.

Про це повідомляє видання Avianews з посиланням на інформацію в системі бронювання авіаперевізника.

Інформацію про перенесення рейсів на червень виданню підтвердили в колл-центрі авіакомпанії, не уточнивши причини цього рішення.

Крім перенесення запуску новий рейсів Wizz Air також з квітня на червень відклала збільшення частоти на маршрутах з Києва до Меммінгена, Дортмунда, Братислави, Кельна, Копенгагена, Ларнаки і Ганновера.

Подібні дії лоукостера можуть бути пов'язані з перенесенням терміну отримання третього літака для київської бази. Передбачалося, що третій борт надійде в Жуляни в квітні 2018 року, після чого Wizz Air мав відкрити нові рейси в Лісабон і Таллінн і збільшити частоту польотів на вже існуючих напрямках.