Журналісти Закарпаття порадували подарунками вихованців дитбудинку

Журналісти закарпатського інтернет-видання «PMG.ua» та газети «Панорама» у день Святого Миколая влаштувати для вихованців Чинадіївського дитбудинку, у якому нині мешкає понад 60 дітей віком від 3 до 15 років, з них 24 – дошкільнята, справжнє свято. Шеф-редактор медійного об’єднання Василь Гарагонич розповів, що допомогли влаштувати свято небайдужі закарпатці, які впродовж місяця приносили у редакцію речі для дітей: одяг, солодощі, іграшки, канцтовари. Був навіть випадок, коли цілий клас долучився до доброї справи і зібрав подарунки для малечі.

Заступник директора з навчально-виховної роботі Чинадіївського дитячого будинку Андріяна Перевузник розповіла, що заклад працює за родинним принципом. Тут є діти, які потрапили у дитбудинок разом з братиками і сестричками. Тому вихованці дитбудинку дуже дружні, вони надзвичайно щирі і з радістю йдуть на контакт. Останнім часом напередодні новорічних свят багато волонтерів, студентів, благодійників передають подарунки. Але найбільше, що потрібно, - це порозуміння та любов для дітей. Аби кожна дитина мала сім’ю, мала свого наставника, який допоможе їй знайти себе у цьому світі.

Як тільки дітки побачили гостей, то одразу ж підбігли знайомитися. Потім влаштували міні-концерт до Дня Святого Миколая та показали усі свої акторські, співочі та танцювальні таланти. Після виступу кожен вихованець закладу отримав подарунки. Дитячі очі наповнилися радістю та щастям, а на обличчях з’являлися посмішки. У залі лунав щирий дитячий сміх.

Робити добро легко. Варто лише захотіти. Для цього не обов’язково мати тугий гаманець, - достатньо мати добре серце та бажання допомогти. Та найголовніше для дітей навіть не подарунки, а увага, яку вони отримують.

Оксана Дудаш, Ужгород