Жителям одного з селищ Донецької області виплатять пенсії за три роки, - Жебрівський

Жителям селища Гладосове (Донецька область) до кінця 2017 виплатять пенсії за три роки - весь період, протягом якого люди не отримали ніяких соціальних виплат.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в Facebook.

"По Гладосовому триває оформлення документів на отримання жителями селища українських пенсій. Поставив завдання перед районною владою, представниками соцзахисту і пенсійного фонду, щоб до нового року люди змогли отримати свої гроші, і кому належало і хто не отримував їх з 2014-го - повинні отримати всю суму", - заявив Жебрівський.