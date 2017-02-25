Авдіївка знову знеструмлена через обстріли бойовиків, - штаб АТО

У результаті декількох потужних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ Авдіївка знову залишилася без електропостачання.

Це сталося близько 23:00 24 лютого.

Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці в Facebook.

У місті поступово знижується температура в системі опалення. Є проблеми з мобільним зв'язком і доступом до мережі інтернет. Триває під'єднання критичних об'єктів інфраструктури до електрогенератора, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за добу бойовики 92 рази обстріляли позиції ЗСУ, поранено 12 військових.