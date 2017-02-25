Бойовики влаштували стрілянину у присутності спостерігачів ОБСЄ, - штаб АТО

Бойовики неподалік с.Катеринівка Луганської області відкрили стрілянину у присутності представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Сьогодні об 11.40 неподалік населеного пункту Катеринівка члени незаконних збройних формувань ОРЛО вчинили чергову збройну провокацію щодо представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - зазначається у повідомленні.

Як поінформували у штабі, два автомобілі СММ ОБСЄ, які здійснювали патрулювання у цьому населеному пункті, зупинила невідома особа у балаклаві та військовій формі із розпізнавальними знаками "Новоросія".

"На запитання патруля, хто він і де його командир, чоловік відповів, що командир знаходиться у населеному пункті Первомайськ. Згодом з будівлі вийшла ще одна озброєна автоматом людина та відкрила стрільбу у повітря, після чого патруль місії сів у машину та виїхав у напрямку населеного пункту Золоте. Проїхавши близько 50 метрів, позаду автомобілів пролунало 2 вибухи від гранат", - повідомили у штабі.

Зазначається, що особовий склад патруля СММ ОБСЄ та автомобілі не постраждали. На КПВВ «Золоте» спостерігачі повідомили про цей випадок офіцерові спостережного пункту «Гора» української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню.

У штабі також поінформували, що на КПВВ "Золоте" той самий патруль СММ ОБСЄ о 12.55 зафіксував порушення режиму припинення вогню бойовиками так званої "ЛНР" зі стрілецької зброї та АГС у напрямку Первомайськ – Золоте.