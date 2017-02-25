Чернігівська облрада передала УПЦ КП пам’ятку архітектури національного значення в Козельці

Вознесенська церква в Козельці віднедавна належить Українській Православній Церкві Київського Патріархату. Більшістю голосів депутатів Чернігівської обласної ради пам'ятку архітектури ХІХ століття, яка є унікальним зразком традиційного для Лівобережної України XVII-XVIII століть хрестового п'ятибанного храму в період історизму, передали в довгострокове безоплатне користування громаді УПЦ КП.

Питання на розгляд сесії вніс Департамент культури Чернігівської обласної державної адміністрації. Там пояснили, що врахували неодноразові звернення Чернігівської єпархії УПЦ КП до органів влади з проханням про передачу їй даної церкви. Голова Чернігівської ОДА Валерій Куліч особисто наполіг на розгляді даного питання. Керівник обласного виконавчого органу попросив депутатів врахувати позицію профільного Міністерства культури України, яке не заперечувало проти передачі пам’ятки архітектури.

Нагадаємо, за передачу Вознесенської церкви УПЦ КП виступили широкі кола патріотичної громадськості. Влітку минулого року в храмі здійснено перше за багато десятиліть богослужіння. Представники Московського патріархату, які здійснюють богослужіння в усіх храмах Козельця, традиційно виступили проти присутності Київського патріархату.

Зняти з розгляду і заблокувати дане питання намагався депутат від «Нашого Краю» Артур Зінов'єв. Одначе проти зняття з розгляду питання передачі церкви виступили навіть його колеги по фракції.

Вознесенську церкву у Козельці звели у 1866-1874 роках. Вона є рідкісним прикладом своєрідного трактування традиційного для Лівобережної України XVII-XVIII століть хрестового п'ятибанного храму. Як пояснили науковці, більша частина кам'яних храмів того часу будувалася в псевдоросійському стилі, на що було спеціальне царське розпорядження. Вознесенська церква є однією з небагатьох культових споруд, при зведенні якої були використані мотиви української архітектури. Це дозволяє говорити про унікальність цієї церкви.

З 1988 року у приміщенні церкви розмістили музей ткацтва. Проте вперше для відвідин його відкрили у 1992 році. В експозиції музейного закладу представлені: зразки святкового одягу, ткацькі верстати, знаряддя праці для обробки льону, кролевецькі та басанські рушники, вироби з кераміки, соломи та дерева, настільники, рядна, скатертини, зразки полотна тощо. Куди саме після передачі церкви перемістять музей, поки що невідомо. Чернігівські науковці всерйоз занепокоєні тим, що унікальні зразки ткацтва глядачі можуть більше не побачити.

Віталій НАЗАРЕНКО, Чернігівська область, фото автора